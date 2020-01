Calciomercato Napoli, in difesa sta arrivando Ricardo Rodriguez (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Napoli sembra quasi scatenato sul mercato. A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale è quasi fatta anche per Ricardo Rodriguez, difensore del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, c’è già l’accordo tra il Milan e il club azzurro. Dopo aver sistemato il centrocampo, Cristiano Giuntoli si è fiondato sul terzino sinistro svizzero, che Gennaro Gattuso aveva già allenato per 18 mesi in rossonero. L’assenza di Faouzi Ghoulam si fa sentire e si è atteso troppo a lungo per mettere una pezza sulla corsia mancina. C’è quindi l’accordo tra le società per un prestito con diritto di riscatto. Previsto un contatto a breve tra l’agente del calciatore e il Milan per portare avanti la trattativa. La retroguardia del Napoli era rimasta un po’ troppo scoperta e da settimane i tifosi invocavano un acquisto anche in quel ... calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si valuta la posizione di #Rodriguez: incontro in sede con gli agenti, sul giocatore c'è i… - DiMarzio : #Napoli, accordo con il Verona per #Kumbulla: si insiste per #Petagna?? - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Napoli alza l’offerta per #Petagna: la risposta della #Spal -