Biglietti in prevendita per i concerti di Gianluca Grignani nel 2020 da Milano a Roma (Di martedì 28 gennaio 2020) I concerti di Gianluca Grignani seguono il rilascio del singolo Tu Che Ne Sai Di Me, con il quale il cantautore milanese è tornato in radio dopo tre anni di silenzio. I fan sono quindi pronti a una nuova annata musicale del Joker, che sarà presto a Milano e Roma per due live acustici. L'artista sarà in concerto il 25 aprile al Fabrique di Milano, mentre si sposterà in quel di Roma per la data del 30 aprile all'Auditorium Parco della Musica. I Biglietti sono in prevendita su TickeOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I Biglietti per i concerti di Gianluca Grignani a Roma e Milano La consegna avverrà secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario esibire la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario ... optimaitalia

