Virus cinese, UE: “Situazione in rapida evoluzione” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nelle prossime ore “si terrà una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria, anche in seguito alla valutazione” della situazione relativa al coronaVirus identificato in Cina “fatta dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie“: lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea Stefan de Keersmaecker, durante un briefing stampa a Bruxelles. Durante la riunione “verrà discussa la situazione, che è in rapida evoluzione, tenendo contro dei primi casi riportati nell’Ue, in Francia nel corso del fine settimana. Gli argomenti che saranno discussi sono molto importanti, le misure adottate dagli Stati membri, incluse le misure per far sì che gli ospedali siano in grado di affrontare nuovi casi, le misure per informare la popolazione con consigli di viaggio e un ulteriore coordinamento delle misure di risposta“. In ... meteoweb.eu

