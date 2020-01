Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 28 gennaio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Su Rai 1 il match Milan - Torino. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Quarti di Finale di Coppa Italia in diretta dallo stadio San Siro di Milano. Su Rai 2 il film Piacere, sono un po' incinta (USA, 2010) di Alan Poul con Jennifer Lopez, Melissa McCarthy. Alle 23.30 il film Se sposti un posto a tavola (Fra, 2012) di Christelle Raynal con Audrey Lamy, Shirley Bousquet, Mathias Mlekuz. Ma vediamo la prima serata. Dopo anni di tentativi, la bella Zoe ha rinunciato a trovare l'uomo dei suoi sogni. Fermamente intenzionata ad avere un figlio, la donna decide di ricorrere all'inseminazione artificiale. Proprio il giorno in cui si sottopone alla procedura, il destino le fa incontrare l'affascinante Stan che le chiede di uscire. Zoe, non sapendo ancora di essere incinta, accetta. Su Rai 3 alle 21.20 appuntamento con #Cartabianca. In seconda serata Tg3 LineaNotte. ... blogo

