QUESTA SETTIMANA a UNA VITA, le anticipazioni fino al 31 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sta partendo una nuova SETTIMANA con le vicende di Acacias 38, che presto si faranno sempre più drammatiche. Grazie al nostro riepilogo, vediamo cosa accade a Una VITA fino a venerdì 31 gennaio 2020: Guillermo assicura il suo aiuto a Samuel. Dopo il bacio proibito, Lucia e Telmo cercano di eVITArsi. Telmo inizia un digiuno perché non trova pace. Lucia chiede perdono a don Telmo per il bacio, ma non se ne pente. Liberto combatterà in due incontri di boxe. Casilda vuole rivelare la verità a Ceferino. Padre Telmo si punisce autoflagellandosi. Carmen torna felice da Biscaglia. Lolita consiglia a Ceferino di baciare un’altra donna. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Lucia vuole restituire il ritratto di Maria Angeles alla legittima proprietaria. Liberto vince il primo incontro di pugilato. Ceferino bacia Casilda. Telmo accoglie con sollievo ... tvsoap

civati : Un’altra settimana volge al termine, i giorni corrono via. Per #SilviaRomano, perché non sia vana la speranza, perc… - Pontifex_it : Da questa Settimana di preghiera per l’ #UnitàdeiCristiani vorremmo imparare ad essere più ospitali, prima di tutto… - matteorenzi : L’#Enews di questa settimana -