Operazione antidroga nel Palermitano | 8 persone in arresto

Operazione antidroga questa mattina ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, da parte dei Carabinieri che hanno arrestato 8 persone. I militari le hanno arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, quattro in carcere e quattro ai domiciliari, è stata emessa dal gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura. Le indagini condotte dai militari della compagnia di Bagheria, tra luglio e settembre 2018, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza circa una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Altavilla Milicia. Tra gli arrestati figura R.D., 40 anni, che rivestiva il ruolo di referente per lo spaccio nel territorio, avvalendosi della collaborazione della moglie, anche lei destinataria di una

