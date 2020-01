Nessuno può mettere la regina in un angolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Niente può fermare Elisabetta II: né un po’ di influenza, né la Megxit. La sovrana 93enne dopo aver cancellato un evento pubblico a causa di «un leggero raffreddore» e dopo aver gestito le beghe familiari delle dimissioni di Harry e Meghan, è tornata a farsi vedere in pubblico. Diretta, come vuole la tradizione, verso la chiesa di St. Mary di Sandringham, dove sta ancora trascorrendo le vacanze invernali. Di solito torna a Buckingham Palace dopo il 6 febbraio. Nemmeno quest’anno ha voluto – giustamente – fare un’eccezione: sono stati i nipoti ad andare da lei nel Norfolk per discutere gli affari di famiglia. Qualche giorno fa, Sua Maestà ha firmato anche il testo della Brexit dopo la conclusione dell’iter parlamentare. Un periodo teso non c’è che dire per la sovrana che dal 1953 tiene le redini del Regno Unito, e non ha nessuna intenzione di ... vanityfair

robertosaviano : Stasera sarò a @chetempochefa su @RaiDue per parlare del linguaggio dell'antisemitismo. L'abitudine ad usare determ… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - Quirinale : #Mattarella: La considerazione che ogni uomo è depositario di eguali e inviolabili diritti e che nessuno può essere… -