Mugnano, sequestrato centro di accoglienza migranti: documenti falsi per vincere l’appalto (Di lunedì 27 gennaio 2020) I carabinieri del Nas hanno sequestrato un centro di accoglienza di Mugnano di Napoli (Napoli): secondo le indagini il gestore avrebbe presentato della documentazione falsa per certificare l'idoneità della struttura e una capienza più alta di quella effettiva e la struttura non era a norma dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza. Al momento dei controlli c'erano venti migranti in più rispetto a quanto autorizzato. fanpage

divorex82 : RT @SkyTG24: Migranti, sequestrato centro d’accoglienza a Mugnano di #Napoli - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Migranti, sequestrato centro d’accoglienza a Mugnano di #Napoli - Aldebaran_4 : RT @SkyTG24: Migranti, sequestrato centro d’accoglienza a Mugnano di #Napoli -