Lo sgambetto di Macron alla Germania (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Germania ha perso il suo ruolo leader all’interno dell’Europa. La Francia, dopo anni passati in sordina, ad obbedire ai diktat di Berlino, è pronta al sorpasso. Emmanuel Macron si sente già al vertice dell’Ue. Certo, i numerosi problemi interni cui deve far fronte il Capo dell’Eliseo non lo fanno certo essere in una botte di ferro. Eppure, se paragoniamo adesso la tenuta del sistema politico francese e quello tedesco, notiamo come a essere più traballante sia il secondo. L’equilibrio sul quale poggiava la tenuta della Gross Koalition, e quindi l’intera architettura teutonica, è a un passo dalla rottura. L’aura di Angela Merkel ha smesso di brillare mentre gli alleati della Cdu, i socialdmocratici dell’Spd, spingono per la rottura. I nuovi leader, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, hanno soppiantato il potente ministro delle Finanze, ... it.insideover

