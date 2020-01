Laura Chiatti | lo scatto in Senza veli scatena il botta e risposta con Belen

Laura Chiatti, lo scatto in topless scatena il botta e risposta con Belen (Di lunedì 27 gennaio 2020) Laura Chiatti in Senza veli su Instagram: non è un miraggio ma la scelta dell’attrice che festeggia così il suo milione di follower. Uno scatto destinato a far discutere, che ha scatenato reazioni contrastanti e anche l’incursione di Belen Rodriguez tra i commenti. Il botta e risposta tra le due stelle del piccolo schermo non passa inosservato. Laura Chiatti: Senza veli su Instagram Laura Chiatti super sexy su Instagram, con una foto che nasconde un Senza veli da urlo per festeggiare il suo milione di follower appena raggiunto. È un’immagine inedita dell’attrice, che ha scelto un modo ‘piccante’ per ringraziare il pubblico che la segue con incessante affetto. “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me… oggi siamo un milione“. È così che la stella del piccolo schermo incanta i fan, e la valanga di commenti non si è fatta attendere. ... thesocialpost

