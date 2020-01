Iran, aereo supera la pista e atterra in strada – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Iran, aereo supera la pisa e atterra in strada: ecco il VIDEO di quanto accaduto precisamente al volo della Caspian Airlines. Grandissimo spavento in Iran, dove un aereo della Caspian Airlines finisce fuori pista a causa di un problema tecnico e atterra addirittura in strada. Per fortuna, non si registrerebbero feriti tra le 135 persone … L'articolo Iran, aereo supera la pista e atterra in strada – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

