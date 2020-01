Grande Fratello Vip: la decisione definitiva di Barbara Alberti (Di martedì 28 gennaio 2020) La scorsa puntata Barbara Alberti aveva più volte espresso la volontà di voler abbandonare la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nel week-end, poi, la concorrente ha dovuto temporaneamente abbandonare il gioco per un lieve morale, che ha anche portato all’annullamento del televoto. Questa sera la scrittrice rientra nella Casa ritrovando i suoi coinquilini e confermando di voler continuare il gioco. Il malore di Barbara Alberti La scorsa puntata, nel fatidico momento delle nomination, la concorrente del Grande Fratello Vip Barbara Alberti aveva espresso la volontà di abbandonare il reality. Una decisione dettata dalla durezza e dalle continue difficoltà che un gioco così complesso il Gf Vip costantemente pone di fronte ai destini dei concorrenti. La scrittrice, durante la nomination, non ha voluto votare nessuna delle coinquiline e ha più volte minacciato di abbandonare il gioco, ... thesocialpost

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP -