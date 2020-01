Formula 1, Leclerc: “Nel 2020 voglio il titolo mondiale” (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’intervista di Leclerc ad Autosport International: “Spero di vincere il titolo nel 2020. Per me la prossima sarà un’annata importante”. ROMA – L’intervista di Charles Leclerc ad Autosport International. Il monegasco svela di puntare al titolo nella prossima stagione: “L’obiettivo sarà vincere il campionato, il che è molto, molto ottimista. Io continuerò sempre a mirare molto in alto. Proverò a dare tutto per cercare di vincere. Alla fine sto guidando la per la squadra migliore e voglio dare loro ciò che meritano, quindi spetta a me fare il lavoro in pista“. Charles Leclerc: “Nel 2020 voglio il titolo mondiale” Sul prossimo campionato Charles Leclerc ha le idee chiare sul futuro: “Il 2020 per tutti noi sarà un anno molto importante in cui i team investiranno molto, perché il limite di budget arriverà a ... newsmondo

