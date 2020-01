E.Romagna: Furfaro, ‘ha vinto buon governo, presto così in tutta Italia’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Ha vinto il buon governo, l’umanità, la gente che è tornata a riempire le piazze. Hanno vinto Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti. Ma soprattutto ha vinto una comunità che quando la storia chiama, si fa sempre trovare pronta. E presto sarà così in tutta Italia”. Lo scrive su twitter Marco Furfaro del Pd. L'articolo E.Romagna: Furfaro, ‘ha vinto buon governo, presto così in tutta Italia’ Meteo Web. meteoweb.eu

