Dolittle riesce a far sembrare noioso perfino Robert Downey Jr (Di lunedì 27 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=0QMAh3LRuC0 Ci sono tre uomini che lottano, si dannano e combattono per la salvezza di una donna immobile, in pericolo di morte su un letto, e lo fanno utilizzando suggerimenti e seguendo le tracce di un’altra donna, scomparsa tempo addietro. La definizione stessa di donne come motore immobile. Dolittle tiene così fede alla propria età e alle proprie origini che affondano nei romanzi di Hugh Lofting degli anni ‘20, mostrando un classico mondo in cui sono gli uomini a farsi in 4 per il bene dell’altra metà del cielo. Ma non è solo questa divisione dei compiti a ricordare l’intrattenimento avventuroso classico, è anche la maniera in cui il film utilizza gli scenari e costruisce un mondo esotico. La regina d’Inghilterra è stata avvelenata, solo il dottor Dolittle può aiutarla ma sono anni che non esercita, distrutto dalla scomparsa della sua amata. ... wired

