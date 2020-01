Calciomercato Juventus, colpo di scena: scambio alla pari con il Milan, addio Bernardeschi! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus e il Milan starebbero valutando attentamente la possibilità di mettere nero su bianco il possibile scambio alla pari tra Bernardesci e Paquetà. Uno scambio che consegnerebbe a Sarri un trequartista di ruolo ma, ora come ora, difficilmente la Juventus deciderà di accelerare le operazioni. La possibile trattativa potrebbe entrare nel vivo in vista della prossima estate. Calciomercato Juventus, addio Emre Can: Rakitic primo obiettivo Come accennato in mattinata resta viva la possibilità di mettere le mani su Rakitic in maniera imminente. Il centrocampista croato, in rotta con il Barcellona, potrebbe rappresentare il giusto sostituto di Emre Can, ormai prossimo all’addio. Leggi anche: Pagelle Napoli Juventus: si salva solo Ronaldo, tanti i flop! Paratici valuterà il da farsi con ... juvedipendenza

