"Urla terrificanti" e pianti al Gf Vip. La Alberti esce per un controllo - (Di domenica 26 gennaio 2020) Francesca Galici È mistero sulla improvvisa sparizione di Barbara Alberti dal Grande Fratello Vip, la produzione dirama un comunicato ma in Casa nessuno sa nulla e si fanno largo svariate ipotesi Il Grande Fratello Vip potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti. Barbara Alberti, dopo aver minacciato di lasciare la Casa al termine della puntata di venerdì, nella giornata di ieri è stata portata per precauzione in una struttura sanitaria per effettuare un controllo. Non si hanno più notizie di lei dal pomeriggio di ieri e anche i ragazzi hanno mostrato una certa preoccupazione per l'assenza della loro coinquilina. Le immagini dalla Casa trasmesse in diretta durante tutta la giornata non hanno mostrato il momento esatto che ha visto Barbara Alberti lasciare la Casa e si presuppone che il Grande Fratello abbia voluto preservare la privacy della scrittrice. Probabilmente, ... ilgiornale

ahoy_boy98 : RT @CALI_FRAGILISTI: La Rusic corre da Cucuzza e dice che 'ci sono delle urla terrificanti fuori, qualcuno che piange'. La regia stacca imm… - ThisManIsNo1 : Se le urla terrificanti fossero di #barbara rido fino al 2000 mai ???? #gfvip - CALI_FRAGILISTI : La Rusic corre da Cucuzza e dice che 'ci sono delle urla terrificanti fuori, qualcuno che piange'. La regia stacca… -