"Quando a Rieti si calava dal balcone per andare a giocare a basket". Kobe Bryant e il suo amore folle per l'Italia (Di domenica 26 gennaio 2020) Rieti, 1984. Si gioca un torneo di minibasket, uno dei tanti in giro per l’Italia. La scena che si vede è forse unica nel suo genere. C’è un bambino che in campo fa tutto: segna, ruba il pallone dalla rimessa degli avversari, segna ancora. Tanto che a un certo punto tutti gli altri nove giocatori scoppiano in lacrime: i cinque avversari perché non riescono a fermarlo, i quattro compagni perché non toccano palla. A quel punto all’allenatore non tocca che sostituirlo. Ma il piccolo Kobe Bryant, che già intendeva il basket come centro della propria vita, non ci sta: non va in panchina ma torna addirittura dalla mamma sugli spalti, strepitando contro il suo coach. Un bel caratterino per un bambino di sei anni. L’aneddoto, presente nel libro Un Italiano di nome Kobe del collega Andrea Barocci, sintetizza alla perfezione il carattere ... huffingtonpost

