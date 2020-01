Parla il figlio di Umberto Tozzi. "Doveva stare zitto sulla morte di mamma. Dice falsità" - (Di domenica 26 gennaio 2020) Carlo Lanna Ora a prendere la parola è il figlio di Umberto Tozzi che getta benzina sul fuoco su una faida familiare mai sopita, a causa delle parole del padre sulla morte di Serafina Ha scatenato un dramma familiare la morte di Serafina Scialò, l’ex moglie di Umberto Tozzi. I due sono stati sposati dal 1979 fino al 1984 e da quella relazione è nato Nicola. E ora sulla questione rompe il silenzio il figlio del celebre cantante italiano, il quale secondo le sue dichiarazioni non avrebbe apprezzato le parole del padre pronunciate a seguito della morte di Serafina. La donna che aveva 63 anni pare sia stata vittima di un malore. I carabinieri hanno trovato il cadavere in casa. In molti si sono allertati perché, da giorni, non si sarebbe presentata a lavoro e diversi colleghi avrebbero lanciato l’allarme. Il primo a sciogliere il nodo sulla questione è stato Umberto Tozzi, ma a ... ilgiornale

