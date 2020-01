LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini sfida Sandgren, in campo anche Federer e Djokovic (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-Sandgren Il programma degli Australian Open (26 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (26 gennaio) – I risultati del tabellone maschile – I risultati del tabellone femminile Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park vedremo andare in scena gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone maschile e di quella alta del draw femminile. Tra gli uomini le vedette saranno il serbo Novak Djokovic e lo svizzero Roger Federer. Il n.2 del mondo sarà di scena non prima delle 4.00 italiane sul campo della Rod Laver Arena contro la testa di serie n.14 Diego Schwartzman. Ha il sapore del già visto e sentito la sfida tra Federer e l’ungherese Marton Fucsovics che chiuderà il programma sul ... oasport

