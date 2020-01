Inter-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter-Cagliari: i nerazzurri di Conte sfidano i rossoblù di Maran nel lunch match della 21ª giornata di Serie A La domenica della 21ª giornata di Serie A si apre con il lunch match fra l’Inter di Antonio Conte e il Cagliari di Rolando Maran. La sfida mette in palio punti pesanti per la lotta Scudetto e quella per l’Europa. I nerazzurri sono secondi con 47 punti, a -4 dai rivali della Juventus, i rossoblù sono scivolati in settima posizione dopo il successo del Milan sul Brescia nell’anticipo. Inter-Cagliari: la partita si giocherà domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12.30 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app ... calcionews24

Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - DiMarzio : #Inter, tra #InterCagliari e il #calciomercato: parla #Conte ??? - VarskySports : SPAL 1-Bologna 3 Fiore 0-Genoa 0 Torino 0-Atalanta 7 D Inter-Cagliari Parma-Udinese Sampdoria-Sassuolo Verona-Lecce… -