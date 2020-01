Il Napoli Primavera torna a vincere, 2-1 al Torino: doppio Vrikkis (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Buona la prima per mister Angelini. Dopo un periodo nero il Napoli Primavera torna alla vittoria imponendo per 2-1 in casa del Torino. Protagonista di giornata è Vrikkis, che sigla la doppietta decisiva per gli ospiti. In mezzo il gol di Ibrahimi, su calcio di rigore. Succede tutto nel primo tempo. Corner battuto corto dal Napoli, pallone crossato al centro dalla trequarti e granata che sbagliano il fuorigioco. Sbuca Vrikkis e fa 1-0. Dopo cinque minuti i padroni di casa trovano il pari grazie ad un rigore guadagnato da Gonella che viene toccato da Idasiak. Ibrahimi trasforma dal dischetto. Alla mezzora gli azzurri tornano avanti: cross di Vianni e rinvio maldestro di Singo. Sul pallone si fionda ancora Vrikkis che trova il facile 2-1. Nella ripresa il pallino del gioco è in mano ai padroni di casa, che sprecano più volte sotto ... anteprima24

sscnapoli : ?? Primavera, comunicato stampa ?? - phierpez : Napoli Primavera col botto: Angelini vince e lascia l'ultimo posto - Torrenapoli1 : Il Napoli Primavera sfrutta l'effetto cambio allenatore Angelini vince al debutto 2-1 sul non facile campo del Tori… -