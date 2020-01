Crotone-Spezia: probabili formazioni, quote e dove vederla (Di domenica 26 gennaio 2020) Crotone-Spezia: probabili formazioni, quote e dove vederla Il match Crotone-Spezia è valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 26 gennaio. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La preview di Crotone-Spezia Il Crotone è una delle squadre più in forma del campionato e i numeri parlano chiaro: sono infatti quattro le vittorie consecutive fra casa e trasferta, oltre anche a due gare di fila senza subire gol, cinque partite consecutive in cui segna almeno un gol, in totale 15 match a segno nelle ultime 17 uscite. I calabresi non a caso sono terzi e, per il momento, hanno staccato le inseguitrici con un rendimento costante e brillante. I dati statistici sono dalla loro parte, visto che nelle dieci partite casalinghe disputate, soltanto una volta sono usciti sconfitti. L’avversario però, non ... termometropolitico

