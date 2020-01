Calcio, 21ma giornata Serie A 2020: Parma e Verona vincono in casa e sognano l’Europa League, 0-0 tra Samp e Sassuolo (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo il sorprendente pareggio tra Inter e Cagliari nel lunch match di San Siro, il programma odierno della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020 è proseguito con tre incontri andati in scena in contemporanea alle ore 15.00. Spiccano in particolare i successi casalinghi di Parma e Verona, ancora clamorosamente in corsa per il settimo posto e dunque per l’Europa League, mentre non regala grandi emozioni il match di Genova tra Sampdoria e Sassuolo. Si decide nel primo tempo la sfida del “Tardini” tra Parma e Udinese, con i padroni di casa ducali che sbloccano l’incontro al 19′ con il tap-in vincente di Gagliolo e poi raddoppiano al 34′ con la quinta rete stagionale di Kulusevski. I friulani si rendono pericolosi in varie occasioni, specialmente con una traversa colpita da Lasagna, ma la difesa emiliana regge e conserva il 2-0 fino al fischio finale ... oasport

