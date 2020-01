Benji e Fede in silenzio sui social | fan preoccupati

Domenica In : ospiti Benji & Fede - Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea - oggi su Rai1 : Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 26 gennaio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Donatella Rettore. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone, per una puntata in cui si parlerà ancora di Sanremo 2020, e con uno spazio dedicato alla Giornata della Memoria. La 20a puntata di Domenica In, in onda oggi 26 gennaio, si aprirà con un'ampia ...

Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi - Donatella Rettore - Benji & Fede tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per […] L'articolo Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi, ...

Paola Di Benedetto ammette di essere stata tradita da Federico Rossi di Benji e Fede : Paola Di Benedetto commenta i tradimenti e lascia trapelare dettagli della sua relazione con Fede Paola Di Benedetto, ospite nella casa del Grande Fratello vip 4 ha raccontato la sua storia d’amore con Federico Rossi. Infatti, senza volerlo, avrebbe ammesso il tradimento che il cantante del duo Benji e Fede avrebbe fatto nei suoi confronti. Molti telespettatori hanno interpretato così le frasi della ragazza che si trova all’interno ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2019 – Amadeus inaugura il 2020 da Potenza con Albano e Romina - Benji e Fede - Masini - Arisa - Gigi D’Alessio - Urso - Malgioglio e tanti altri. : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla diciassettesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015 e […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2019 – Amadeus inaugura il 2020 da ...

Benji&Fede - il dramma segreto di Federico Rossi : “La musica mi ha aiutato” : Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Federico Rossi del duo canoro Benji&Fede ha svelato il dramma che ha vissuto di recente. Benji&Fede sono il duo canoro di maggior successo del momento. I due cantanti modenesi si sono conosciuti sul web e da quando fanno coppia hanno scalato i vertici di gradimento, ottenendo successi discografici in serie. […] L'articolo Benji&Fede, il dramma segreto di Federico Rossi: ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2019 – Amadeus inaugura il 2020 da Potenza con Albano e Romina - Benji e Fede - Masini - Arisa - Gigi D’Alessio - Urso - Malgioglio e tanti altri. : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla diciassettesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015 e […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2019 – Amadeus inaugura il 2020 da ...

Testo e video di Magnifico Difetto di Benji e Fede - nuovo singolo da Good Vibes : Il video di Magnifico Difetto di Benji e Fede è girato sulle Dolomiti. Il duo modenese torna quindi in radio con un nuovo estratto da Good Vibes, ultimo album di inediti dal quale hanno già estratto Sale con Shari, che ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo Giovani senza riuscire a centrare la finale. I duetti in Good Vibes di Benji e Fede Good Vibes è il quarto album in studio di Benji e Fede, nel quale hanno voluto inserire ...

Benji & Fede : fuori ora il video ufficiale del nuovo singolo “Magnifico difetto” : Il regalo di Natale perfetto The post Benji & Fede: fuori ora il video ufficiale del nuovo singolo “Magnifico difetto” appeared first on News Mtv Italia.

Benji e Fede - Bella Thorne : “Il mio ragazzo si lamenta perché si eccita quando sono intorno” : “Il mio ragazzo si sta lamentando del fatto che gli viene troppo spesso duro quando gli sono intorno… Trovano ogni scusa per lamentarsi!”, parola di Bella Thorne che ha deciso di comunicare ai suoi fan le attenzioni riservatele da Benjiamin Mascolo. Non è la prima volta che l’attrice statunitense, nota per i suoi ruoli nelle serie Disney, fa parlare della sua vita privata, per non dire sessuale. Un nome che il pubblico italiano ha ...

Benji&Fede ospiti della puntata di stasera di All Together Now : stasera va in onda la seconda puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker in cui i concorrenti si esibiscono davanti ad un Muro di cento giurati.

All together now - seconda puntata : ospiti Iva Zanicchi e Benji e Fede : Domani, giovedì 12 dicembre, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con lo show musicale condotto da Michelle...

Da Benji e Fede a Raf e Tozzi - tutti gli ospiti di All Togheter Now con Michelle Hunziker e J-Ax : Sono ufficiali gli ospiti di All Togheter Now, che parte con la seconda edizione del programma condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Lo Zio sarà infatti ancora una volta il presidente della giuria molto particolare che compone il programma. Torna quindi "il muro", che conta su 100 esperti musicali pronti a giudicare l'avvicendarsi dei concorrenti sul palco e assegnare loro un punteggio. Gli ospiti di All Togheter ...

Federico Rossi - due gravissimi lutti per il cantante di Benji e Fede : ‘Ecco chi mi ha salvato…’ : Federico Rossi e il dramma dei due lutti familiari Anche se è molto giovane, Federico Rossi del duo Benji e Fede ha già subito due lutti molto gravi. Qualche giorni fa il ragazzo è stato ospite insieme all’amico e collega a Verissimo di Silvia Toffanin parlando del suo dramma familiare. Fede ha perso il padre […] L'articolo Federico Rossi, due gravissimi lutti per il cantante di Benji e Fede: ‘Ecco chi mi ha ...

Fede : “Abbiamo affrontato due lutti - la musica mi ha salvato. Benji mi è stato molto vicino” : Una lunga intervista a Verissimo per il duo modenese Benji e Fede, cantanti e amici che festeggiano 10 anni dal loro primo incontro. “Abbiamo affrontato due lutti, da parte mia. Ho perso la nonna e il papà. Chiaramente il trauma tendi a metabolizzarlo con il tempo. La musica è stata una valvola di sfogo per me, mi ha salvato. Nonna Antonia era la nostra prima fan. Era molto legata alla canzone ‘L’emozione non ha voce di Celentano’. ...