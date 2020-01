WhatsApp, creare una chat per segnalare i posti di blocco della polizia non è un reato (Di sabato 25 gennaio 2020) Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari nell'inchiesta che vedeva indagati 49 ragazzi che avevano creato una chat in cui si avvisava regolarmente sulla presenza delle forze dell'ordine per strada. Nessuna interruzione del servizio pubblico, e quindi nessun reato. Ma attenzione: non è sempre così. fanpage

fanpage : Creare chat su #whatsapp per segnalare i posti di blocco non è reato - bangtanxvm : Stavo pensando a una cosa. Vorrei tanto conoscere meglio altri Army e magari che so creare un gruppo su whatsapp. M… - zazoomnews : Creare un gruppo WhatsApp per segnalare i posti di blocco non è reato - #Creare #gruppo #WhatsApp #segnalare -