Vieni da me Arisa svela ho avuto un periodo difficile in famiglia (Di sabato 25 gennaio 2020) La cantante Arisa è stata ospite a “Vieni da me” e durante l’intervista con Caterina Balivo, ha parlato della famiglia, della carriera musicale e del suo attuale fidanzato. Ha anche ammesso di avere difficoltà a godersi il momento e il successo, non è riuscita a rallegrarsi neanche della vittoria al “Festival di Sanremo” del 2014. Alternando ironia e profondità, ha raccontato che adesso fa di tutto per sentirsi il più libera possibile, soprattutto dopo un periodo familiare difficile. «Non voglio fare la tv del dolore, ma abbiamo avuto un problema grosso a casa, grosso, grosso, che fortunatamente si è stabilizzato. Un problema che ci ha messo a dura prova, però il Cielo ti dà gli strumenti per affrontare tutto», ha dichiarato la cantante senza entrare nel dettaglio. Arisa è molto legata alla sua famiglia, ha scelto il nome d’arte raggruppando le iniziali dei genitori e delle ... musicaetesti.myblog

