Vela: Coppa del Mondo Miami 2020: Berta-Caruso a caccia del podio (Di sabato 25 gennaio 2020) Ancora una giornata di vento leggero e ballerino per concludere le regate di selezione alla Medal race delle Hempel World Cup Series di Miami. Nelle classi 470 maschile e femminile solo una delle tre regate in programma è stata portata a termine.E’ stata la giornata del riscatto tardivo di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che hanno chiuso la loro serie di regate con un eccellente secondo posto, tutto in recupero fino all’ultima bolina. Poi hanno atteso fino al tramonto aspettando di poter disputare almeno un’altra prova che potesse aprirgli la porta della Medal Race, ma il vento non è stato benevolo, e così concludono la settimana in Florida con un dodicesimo posto a cinque punti dal decimo. Sesti al mondiale 2019 e Campioni del Mondo juniores sicuramente non hanno regatato al meglio delle loro possibilità. Solo diciottesimi in classifica generale Matteo Capurro e Matteo Puppo. In ... oasport

