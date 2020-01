Torino, maglia nera per l’inquinamento. Ma questo giardino verticale potrebbe essere un antidoto allo smog (Di sabato 25 gennaio 2020) A Torino è “spuntato” un enorme giardino verticale di 150 metri quadri. Circa 4mila piante che, oltre a trasformare piacevolmente questo angolo della città, funzionano anche come un potente muro anti smog capace di assorbire il particolato e le sostanze tossiche nell’aria. Caratteristica da non sottovalutare in un periodo in cui Torino appare pericolosamente in cima alla classifica delle città più inquinate d’Italia. Il progetto: un enorme giardino verticale a due passi dall’università di Torino Il giardino verticale è stato realizzato su una delle pareti del complesso Aldo Moro – che si trova a pochi metri dalla facoltà di Lettere e Filosofia e dalla Mole Antonelliana – interessato in questi anni da un grande progetto di riqualificazione voluto dall‘Università di Torino. «Si tratta di un insieme armonioso di piante che, invece di crescere ... giornalettismo

