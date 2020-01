Roma, i tifosi incitano la squadra a Trigoria in vista del derby – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, circa 1000 tifosi riuniti a Trigoria per dare il loro appoggio alla squadra giallorossa in vista del derby di domani Si sa, il derby a Roma è di un’importanza capitale. La stracittadina è attesa dai tifosi di entrambe le compagini come uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione. Il prossimo capitolo sarà scritto domani pomeriggio all’Olimpico. I supporter giallorossi hanno voluto far sentire il proprio appoggio alla squadra riunendosi nel centro sportivo di Trigoria. Circa in 1000, hanno intonato cori di incoraggiamento alla compagine di Fonseca alla vigilia del match. I tifosi della #ASRoma incitano la squadra in vista del #derby #RomaLazio pic.twitter.com/me8KOlsrEM — Simone Indovino (@SimoneIndovino) January 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

