Notte di follia in un campeggio di ostia: 20enne accoltella due vigilanti, arrestato (Di sabato 25 gennaio 2020) Un 20enne ha aggredito con un coltello due addetti alla vigilanza in un campeggio nell'entroterra di ostia e li ha feriti al volto e alle mani. I carabinieri sono intervenuti e hanno disarmato il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica. È stato arrestato e poi trasportato all'ospedale Giovan Battista Grassi di ostia, dove è ricoverato presso il reparto di psichiatria. fanpage

