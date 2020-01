M5S ormai è un ricordo. Gustavo Zagrebelsky: "Ho scoperto la Sardina che è in me" (Di sabato 25 gennaio 2020) Gustavo Zagrebelsky ha vissuto momenti di grande popolarità nella quotidianità politica per le sue battaglie a difesa della Costituzione. La sua vicinanza al Movimento 5 stelle era stata suggellata da un 15% raccolto in una votazione online dei grillini sul candidato presidente della Repubblica, appena 5 punti sotto il primo classificato. Poi la lotta contro il referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. Ora l’insigne giurista guarda con speranza alle Sardine e con altrettanta speranza si augura che non cedano alle tentazioni e ai richiami partitici. Parlando dal palco del Teatro Erba di Torino, dove sono riunite le Sardine piemontesi, Zagrebelsky afferma che “questo invito mi ha fatto scoprire la Sardina che è in me. Le Sardine non invecchiano mai”.“Forse il nostro compito - prosegue - è quello di risvegliare tutte le ... huffingtonpost

