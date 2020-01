Lucia Borgonzoni attacca Stefano Bonaccini sulla sanità: "Dati positivi in Emilia? Ci sono molti trucchi" (Di sabato 25 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni, a pochissime ore dal voto in Emilia-Romagna, è più agguerrita che mai. "Se vinciamo - ha premesso fregandosene delle scaramanzie -, stracceremo immediatamente la legge che favorisce la creazione di micro-campi nomadi. In Emilia Romagna vivono nomadi di etnia sinti, che sono italian liberoquotidiano

LegaSalvini : ++ ?? IMPORTANTE, FAI GIRARE! DOPPIA CROCE CONTRO I TRUCCHI! ++ Sarebbe sufficiente la croce sui simbolo Lega, ma qu… - matteosalvinimi : #Salvini: L'altro ieri Siniša Mihajlovic ha osato esprimere le sue preferenze per me, la Lega e per Lucia Borgonzon… - matteosalvinimi : #Salvini Live: ho visto squallidi personaggi che hanno detto al grande Sinisa: 'La malattia te la sei meritata'. So… -