LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: argento per Fontana nei 1500m e per Valcepina nei 500m! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata – Orario d’inizio e come vedere gli Europei 17:14 E’ in corso il rifacimento ghiaccio. 17:10 Siamo leggermente in ritardo rispetto al programma, che adesso prevede le semifinali delle due staffette, ultime gare di giornata. 17:07 Doppietta ungherese nei 500m: oro per Shoalin Sandor Liu (41.244) e argento per Shaoang Liu (41.517). Il bronzo va al collo del russo Semen Elistratov (41.686). 17:04 Il polacco Rafal Anikej (42.479) si aggiudica la final B e la quinta piazza totale. 17:01 Tocca subito alle finali maschili. 16:58 argento PER MARTINA Valcepina! L’azzurra (43.442) si è dovuta arrendere solo all’olandese Suzanne Schulting (43.568), che con questo risultato mette una serie ipoteca sulla vittoria della classifica generale. Bronzo per la polacca Natalia Maliszewska ... oasport

