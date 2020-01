Incidente sull’Ofantina, cinque persone finiscono in ospedale (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLioni (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle 20.15 di ieri sera, è intervenuta sulla SS 7 BIS Ofantina, al Km. 352,850, nel territorio del comune di Lioni, per un Incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Nel violento impatto sono rimaste ferite cinque persone, quattro uomini ed una donna, le quali sono state trasportate dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo Incidente sull’Ofantina, cinque persone finiscono in ospedale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

