Il cuore di amianto del manager senza pietà (Di sabato 25 gennaio 2020) Felice Manti «Mi sono reso conto di provare dentro di me un odio per gli italiani». E come biasimarlo Stephan Schmidheiny, magnate belga dell'amianto, rinviato a giudizio ieri con l'accusa pesantissima: omicidio volontario. Nella sua coscienza ci sono 392 persone, cittadini di Casale Monferrato, decedute per le conseguenze dell'esposizione all'amianto tra il 1989 e gli anni Duemila. Di imprenditori che non vogliono pagare il prezzo della loro spregiudicatezza sono piene le cronache giudiziarie ma le parole di Schmidheiny alla testata svizzera Nzz am Sonntag sono violentissime: «Quando oggi penso all'Italia provo solo compassione per chi è costretto a vivere in questo Stato fallito. E un giorno verrò assolto». Purtroppo per lui le sue responsabilità sono già emerse nel primo processo, quando è stato condannato in Corte d'Appello a 18 anni di carcere per disastro colposo. ... ilgiornale

