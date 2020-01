Federico Balzaretti: moglie, DAZN, calciatore, Roma, altezza (Di sabato 25 gennaio 2020) Federico Balzaretti è un ex calciatore, dirigente sportivo e opinionista calcistico nato a Torino, il 6 dicembre 1981.Durante la sua carriera agonistica, Balzaretti ha vestito le maglie di Torino, Varese, Siena, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Per quanto riguarda la nazionale italiana, Balzaretti ha vestito la maglia azzurra in 16 occasioni. Nel suo palmares, troviamo un campionato di Serie B vinto con la maglia della Juventus al termine della stagione 2006/07.Federico Balzaretti: moglie, DAZN, calciatore, Roma, altezza 25 gennaio 2020 10:40. blogo

Federico Balzaretti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federico Balzaretti