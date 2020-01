Baranzate, comandante fermata con la cocaina in auto: negativa al test antidroga (Di sabato 25 gennaio 2020) Lia Vismara, la comandate della polizia locale di Corbetta, è negativa al test antidroga. Il risultato è arrivato in queste ore dopo il controllo avvenuto a Baranzate nei primi giorni del 2020. Il controllo è scattato in via Merano poco distante da via Milano i carabinieri della tenenza di Bollate notano una donna che sta salendo in auto. È l’1.30. La fermano e iniziano i controlli di rito: i carabinieri perquisiscono la Daihatsu Terios. Sotto il tappetino del guidatore trovano tre dosi di cocaina. su Il Notiziario. ilnotiziario

