Bambina di cinque anni accusa dolore al ventre: in ospedale scoprono che è stata violentata sessualmente (Di sabato 25 gennaio 2020) Arriva da Mantova l’agghiacciante storia. I medici confermano: la Bambina avrebbe ricevuto violenza sessuale Succede a Mantova la terribile vicenda con protagonista una bimba di soli cinque anni. Tutto ha avuto inizio la sera del 20 gennaio, quando la madre della Bambina si è presentata in pronto soccorso per i forti dolori di cui lamentava … L'articolo Bambina di cinque anni accusa dolore al ventre: in ospedale scoprono che è stata violentata sessualmente NewNotizie.it. newnotizie

afrodite1969 : RT @Davidone74: Bambina di cinque anni ha mal di pancia: l’ospedale scopre abusi - MathildaSacco : @timotheeslover @lasolaeccezione @aidalaverdadera Non lo sono, dear with it. non sei un chirurgo come non lo sono i… - taeilpulcino : io: ok da quest’anno sarò buona con bambina gli dirò di andare a dormire presto perché è tardi io cinque minuti fa: -