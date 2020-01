Virus cinese a Roma: pronto soccorsi in tilt, picchi di 150 pazienti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Massima allerta in Europa per il Virus cinese 2019 nCoV: a Roma diversi pronto soccorsi sono al collasso a causa dell’elevato numero di pazienti che in alcuni casi è arrivato a 150. Ciò sta generando per molti di loro ore di attesa sulle sedie e ricoveri che arrivano dopo giorni. Virus cinese a Roma Solo nella giornata di giovedì 23 gennaio 2020 l’affluenza raggiungeva cifre elevatissime in tutti i maggiori ospedali della Capitale. Il Policlinico di Tor Vergata aveva 108 pazienti contemporaneamente, il Policlinico Casilino 120 e l’Umberto I 115, di cui 55 aspettavano un ricovero. Il grande problema è che, una volta che il medico stabilisce il ricovero, non sa dove portare il paziente e dunque uno su due rimane in attesa su una barella. Tenendo conto di altri ospedali è emerso che al Sant’Andrea le persone presenti erano 82 mentre al Sant’Eugenio 92, di cui oltre la metà aspettava ... notizie

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -