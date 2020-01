Usa, esplosione in una fabbrica a Houston: “Provocata da un serbatoio di propilene” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una potente esplosione si è verificata a Houston intorno alle 4.30 ora locale all’interno di un edificio industriale della Watson Grinding and Manufacturing, che si occupa di verniciature industriali. “Tutta la mia casa ha tremato – ha detto una testimone al Mirror – Mi ha spaventato a morte. Ho pensato che fosse una bomba o un terremoto”. Al momento si hanno notizie di due feriti soccorsi dai vigili del fuoco, che temono una seconda esplosione e la diffusione di gas velenosi. La deflagrazione ha provocato il crollo dell’edificio, ripreso in fiamme nelle immagini dei media statunitensi, e lo scoppio dei vetri e porte delle case anche a distanza di centinaia di metri. Le notizie sono ancora frammentarie ma, secondo una testimonianza riportata dall’Abc, il proprietario avrebbe riferito che l’esplosione potrebbe essere stata provocata da un ... ilfattoquotidiano

