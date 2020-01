Sfruttavano richiedenti asilo,arrestati

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Verona, perché ritenute responsabili di sfruttare una ventina didel Nordafrica.due titolari di una agenzia di servizi e un reclutatore che cercava la manodopera nei vari centri di accoglienza scaligeri. Associazione per delinquere finalizzata all'intemediazione illecita, sfrutamento del lavoro e favoreggiamento della permanenza illecita di extracomunitari, le accuse.I lavoratori erano pagati meno di 5 euro l'ora per lavorare in 5 aziende veronesi.(Di venerdì 24 gennaio 2020)