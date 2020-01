Netflix conferma: non ci sarà mai pubblicità sulla nostra piattaforma (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Vogliamo essere un porto sicuro in cui esplorare, cercare nuovi stimoli, divertirsi, rilassarsi, e non vogliamo essere coinvolti nelle polemiche riguardanti lo sfruttamento degli utenti attraverso gli annunci pubblicitari“. A dichiararlo a margine della conferenza stampa sui risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2019, è stato Reed Hastings, co-fondatore e attuale amministratore delegato di Netflix, che ha voluto così ribadire per l’ennesima volta il suo diniego all’adozione di un nuovo modello di business basato sulla pubblicità. Negli ultimi mesi infatti si erano susseguite diverse indiscrezioni a riguardo, legate in parte alle pressioni esercitate dagli azionisti, in parte a eventuali preoccupazioni legate all’arrivo sul mercato di competitor agguerriti come Disney+ e Apple TV+. Dopo aver risposto a entrambe con i dati dell’ultimo ... ilfattoquotidiano

