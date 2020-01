NBA 2020, i risultati della notte (24 gennaio): i Lakers vincono a Brooklyn con una tripla doppia di Lebron (Di venerdì 24 gennaio 2020) Solo tre le partite che si sono svolte questa notte in NBA (24 gennaio). Apre la sfida tra i Los Angeles Lakers di Lebron James e i Brooklyn Nets del suo ex compagno di squadra Kyrie Irving. Tutto facile per i californiani, i quali vincono sul campo avversario 128 a 113. Il prescelto è autore di una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre Anthony Davis e Dwight Howard aggiungono una doppia doppia ciascuno, il primo da 16 punti e 11 rimbalzi e il secondo da 14 punti e 12 rimbalzi. Irving, coi suoi 20 punti, invece, è il miglior scorer per i Nets. vincono anche gli Washington Wizards, 124-112, in casa dei Cleveland Cavaliers in un match tra due sodalizi che non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Gioca da all-star Bradley Beal, il quale ne mette 36 tirando 15-22 dal campo. Il miglior marcatore per i Cavs, invece, è il sophomore Colin Sexton che fa registrare una ... oasport

