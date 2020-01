LIVE Fognini-Pella, Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 (0) 6-2 5-3 l’azzurro va a servire per il match! (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Australian Open 2020 40-15 STRAORDINARIO Fognini! Stop volley quasi in tuffo sul passante di dritto di Pella e due match-point. 30-15 Largo il dritto di Pella e Fognini va! 15-15 Ace esterno di Fognini. 0-15 Aggredisce con il dritto Pella, che inizia bene. E C’E’ L’ERRORE DI Pella!! Terzo break della frazione per il ligure che, stavolta, al servizio può chiudere il match e conquistare gli ottavi di finale! 30-40 PASSANTE DI Fognini! Rovescio lungolinea micidiale. 30-30 Ace centrale di Pella. 15-30 Esaspera il dritto in top-spin Pella e altro errore dell’argentino. 15-15 Largo il rovescio di Pella, che non trova il campo. 15-0 Eccede con il rovescio incrociato Fognini e palla in corridoio. Per la seconda volta arriva il controbreak dell’argentino, dritto vicinissimo ... oasport

