Lettera di una mamma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Figliolo, tratta le donne come vorresti che tutti mi trattassero e non venire a chiedermi di aiutarti a ferirle. Molti credono che il valore di un uomo si misuri nella sua forza e nel numero di donne che può conquistare. Per non parlare di coloro che cercano di controllare le donne invece di farne le loro compagne. Hai avuto il “privilegio” di nascere uomo. Ci sono migliaia di cose che la società non ti chiederà mai; nessuno ti dirà che devi scegliere tra il tuo lavoro e crescere una famiglia, né ti faranno pressione quando sarai grande per diventare padre, molti diranno che il mondo è tuo per fare ciò che vuoi. Ma questo non dovrebbe mai essere a scapito della libertà di una donna. Amore, lei sarà la tua partner, non una tua proprietà. Non saprai mai cosa significhi camminare con la paura, la paura di non arrivare, la paura di farsi male o che in cinque minuti qualcuno ti ... bigodino

