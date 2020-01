Il flop del Digiuno per Salvini che non piace ai fan della Lega (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini ha smesso di digiunare per il processo sul caso Gregoretti dopo meno di trentasei ore dall’annuncio della grande battaglia per la giustizia. Chissà se i suoi sostenitori stanno continuando a digiunare, a turno, per difendere il capo del Carroccio dai senatori brutti e cattivi che lo vogliono mandare a processo solo perché lui ha difeso la Patria. Salvini fa digiunare gli altri, ma i leghisti non ci cascano Su Facebook la pagina ufficiale della Lega continua a pubblicare ogni due ore l’appello ad aderire al #DigiunoPerSalvini. Ma ormai, senza la spinta propulsiva dei post e dei video del Capitano costretto a bere tè o ginseng mentre tutti attorno mangiano l’iniziativa ha perso lo smalto. Quasi come se in fondo a nessuno interessasse davvero di digiunare per Salvini. Non tanto perché non abbiano a cuore la vicenda Gregoretti quanto perché non è una ... nextquotidiano

