Gli ultimi sms di Simone | operaio suicida | Mi hanno licenziato in tronco La faccio

"Sono stato licenziato in tronco. La faccio finita". Sarebbero state queste le ultime parole digitate via sms da Simone Sinigaglia, operaio 40enne del padovano impiccatosi dopo essere stato licenziato dall'azienda dove lavorava da 10 anni. A suo carico sarebbero state riscontrate irregolarità nella fruizione dei benefici concessi dalla legge 104: l'uomo si dedicava all'assistenza della zia malata. A ripercorrere gli ultimi giorni dell'operaio è il Corriere della Sera. Alle 13.45, il direttore del personale lo chiama e gli consegna la lettera di licenziamento. È da dicembre che gli stanno addosso - irregolarità nella fruizione dei benefici concessi dalla legge 104 a chi ha un famigliare infermo, tre ore alla settimana o un giorno e mezzo ogni 15, ma è da agosto che l'azienda si sta occupando di lui

