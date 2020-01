Giulia De Lellis e Andrea Iannone pronti alle nozze: spunta l’anello (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono pronti alle nozze? Secondo alcune indiscrezioni la coppia più famosa di Instagram potrebbe presto sposarsi, visto che sul dito della fashion blogger è apparso quello che ha tutta l’aria di essere un anello di fidanzamento. L’influencer ha da poco compiuto 24 anni e ha festeggiato questo traguardo importante con un party a sorpresa organizzato proprio da Iannone. Il pilota di MotoGp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez ha perso la testa per Giulia De Lellis ed è così innamorato che, secondo alcune indiscrezioni, le avrebbe già chiesto di sposarlo. A scatenare i gossip uno scatto pubblicato dal settimanale Nuovo in cui Iannone e la De Lellis passeggiano per strada, sorridendo. Nell’immagine si vede chiaramente che Giulia indossa all’anulare sinistro un anello con diamante. Un pegno d’amore che potrebbe annunciare il grande ... dilei

