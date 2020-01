Giorgia Meloni e la citofonata di Matteo Salvini “Io non l’avrei mai fatta c’è rischio di

Sondaggio YouTrend per Agi : salgono Giorgia Meloni e Pd - ma la maggioranza perde ancora : L'ultimo Sondaggio elaborato da YouTrend per Agi fotografa i cambiamenti rilevati rispetto alla settimana scorsa in merito alle intenzioni di voto sui partiti. La Lega rimane saldamente il preferito, nonché l'unico oltre quota 30%: il Carroccio perde 0,4 punti ma si attesta comunque al 30,8%. Al sec

Giorgia Meloni : “vittoria in Emilia Romagna e richiesta elezioni subito” : Giorgia Meloni: “vittoria in Emilia Romagna e richiesta elezioni subito” L’opposizione continua ad alzare il tiro, nella speranza di rovesciare l’esecutivo nazionale in caso di esito favorevole per il centrodestra nelle elezioni in Emilia Romagna. Salvini ha assicurato che questo governo è già finito e che le dimissioni di Di Maio a pochi giorni dal voto non fanno altro che confermare la crisi del Movimento 5 Stelle. La ...

Se vince in Emilia - Giorgia Meloni chiede nuove elezioni nazionali : Giorgia Meloni, ospite alla trasmissione di Rtl 102.5 ha dichiarato: “L’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere previsto dalla nostra Costituzione è lo strumento che il Presidente della Repubblica ha quando dovesse ravvisare che c’è troppa differenza, troppa distanza, tra quello che è il sentimento del popolo e quelle che sono le scelte del palazzo. Quindi se si vince in Emilia Romagna il giorno dopo chiederò ...

Blitz di Salvini al citofono - Giorgia Meloni : “Io non lo avrei fatto” : La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato il gesto dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che a Bologna ha citofonato una famiglia accusata di spacciare nella zona. Giorgia Meloni sul gesto di Salvini In Emilia-Romagna per continuare la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni, che si svolgeranno domenica 26 gennaio, Matteo Salvini ha citofonato ad un cittadino per chiedere se fosse uno spacciatore di ...

Giorgia Meloni affonda Luigi Di Maio : "Cerca di salvare il salvabile alla vigilia di un disastro annunciato" : Giorgia Meloni dà il colpo di grazia a Luigi Di Maio. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia attacca: "Io credo che Di Maio stia cercando di salvare il salvabile alla vigilia di un disastro annunciato". Il punto vero, continua la Meloni "è che nei Ci

Sondaggio Ixè - Giorgia Meloni supera Matteo Salvini : la leader a un passo da Giuseppe Conte : Giorgia Meloni scala le vette dei sondaggi. In termini di fiducia, la leader di Fratelli d'Italia, secondo le stime rivelate dall'Istituto Ixè, è vicinissima a Giuseppe Conte. La Meloni con il suo 35 per cento supera anche Matteo Salvini che ottiene il 32 per cento raggiungendo quasi il 40 del premi

Caso Gregoretti - Giorgia Meloni : “Salvini sarà processato sicuramente” : Si attende il processo a carico di Matteo Salvini, dopo che la giunta a maggioranza Pd e M5s ha espresso il suo verdetto sul Caso Gregoretti. Come preannunciato la maggioranza ha disertato la votazione, temendo che il leader della Lega potesse sfruttare il risultato a proprio vantaggio in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Ma, nonostante ciò, la votazione è risultata legittima dal momento che era presente il numero legale minimo ...

Gregoretti - Giorgia Meloni a Quarta Repubblica : "Ne sono certa - Matteo Salvini sarà processato" : Un atto di coraggio, quello di Matteo Salvini, che con il voto della Lega ha fatto passare il "sì" al processo nei suoi confronti sul caso Gregoretti in una Giunta dove la maggioranza, Pd e M5s, avevano disertato temendo, con l'ok al processo, di favorire la Lega con uno slancio decisivo in vista de

La lettera araba sul profilo Twitter di Giorgia Meloni : cosa significa? : Sul profilo Twitter di Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d’Italia, proprio accanto al suo nome, compare una lettera araba dal curioso significato. Quali sono le ragioni che hanno portato la leader politica a utilizzare un simbolo molto distante dalla sua cultura di appartenenza? È infatti risaputo che la deputata non è una simpatizzante delle culture medio-orientali, come ha più volte dimostrato, tanto da attaccare anche il Museo ...

Consigliere comunale si dimette da Fratelli d’Italia e lascia Giorgia Meloni per imbarcarsi sulla Sea Watch : “Voglio aiutare i migranti” : Consigliere di Fratelli d’Italia si dimette per imbarcarsi sulla Sea Watch Un Consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha restituito la tessera e si è dimesso da capogruppo al consiglio comunale. Poi ha inviato una mail alla ong Sea Watch di Carola Rackete e ha chiesto di partecipare come volontario al salvataggio degli emigrati. È una scelta netta quella fatta da Massimiliano Rugo, ormai ex capogruppo del partito di Giorgia Meloni al ...

Da Giorgia Meloni a Carola Rackete. Il dirigente provinciale di Fdi che vuole imbarcarsi sulla Sea Watch : Da Giorgia Meloni a Carola Rackete, da Fratelli d’Italia alla Sea Watch. È la scelta di Massimiliano Rugo, 45 anni, un passato da militare della marina e un presente come agente della polizia comunale. Rugo ha riconsegnato la tessera di FdI, di cui è stato dirigente provinciale. Ha annunciato le dimissioni da capogruppo in consiglio comunale a Bibbona, in Toscana, e ha mandato una mail alla Ong per chiedere di essere imbarcato. La ...

Giorgia Meloni - il sondaggio Piepoli parla chiaro : "futura sindaca di Roma" - Raggi e M5s bocciati senza pietà : Solo Giorgia Meloni può salvare Roma. Stando al sondaggio dell'Istituto Piepoli realizzato per l'osservatorio #Romapuoidirloforte e pubblicato dalle pagine romane del Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia è la favorita per il ruolo di sindaco della Capitale in successione alla fallimen

Giorgia Meloni e Matteo Salvini - il proporzionale aumenta la competizione : ma i veri litigi sono a sinistra : Giorgia Meloni ha più volte ribadito il concetto che Fratelli d'Italia e Lega non sono lo stesso partito, ma sono perfettamente compatibili e quindi l'alleanza non è in discussione. Lo scenario potrebbe però cambiare con la sentenza della Consulta che ha respinto il maggioritario e lasciato campo li

Giorgia Meloni : “Craxi un gigante rispetto a governicchio di oggi” : Anche Giorgia Meloni ha voluto commemorare la memoria di Bettino Craxi, il grande leader del PSI di cui oggi si ricordano i venti anni dalla scomparsa. Parole di rispetto per un socialista, da lei che rappresenta la versione più integra e solida dell’appartenenza alla destra conservatrice. Giorgia Meloni su Craxi “Il sistema politico italiano durante […] L'articolo Giorgia Meloni: “Craxi un gigante rispetto a governicchio di ...